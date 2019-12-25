Иран предложил исламским странам создать криптовалюту и сократить зависимость от США

Президент Ирана Хасан Роухани призвал исламские государства выйти из-под финансового господства США и сократить зависимость от доллара, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Одной из вспомогательных мер может стать создание единой криптовалюты, которая поможет совершать сделки в обход экономических ограничений США.

"Исламский мир должен разработать меры, чтобы противостоять господству американского доллара и финансовому режиму США", - заявил Роухани, выдвинув ряд инициатив по сближению экономик государств, среди которых создание единой криптовалюты, на саммите исламских стран в Малайзии.

Предложение президента Ирана поддержали лишь власти Малайзии. Премьер-министр страны Махатхир Мохаммад сказал, что общая цифровая валюта может создать альтернативу доллару. Другие участники саммита, в частности Катар, Саудовская Аравия, Пакистан и Турция - отнеслись к идее более сдержанно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вообще выступил против единой криптовалюты.