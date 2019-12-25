Паства Католической церкви Армении празднует Святое Рождество

Все последователи Католической церкви в Армении 25 декабря отмечают Святое Рождество. Во всех католических общинах служится Святая литургия. 24 декабря во всех общинах Катогике была отслужена Священная литургия Сочельника.

Как сообщает Арменпресс, 25 декабря в кафедральной церкви “Србоц наатакац” в Гюмри была отслужена литургия, которую отслужил предводитель католиков Армении, Грузии, России, Украины и Восточной Европы архиепископ Рафаел Минасян. “Познав истину, откроем наши сердца, своими делами выражая нашу христианскую идентичность, веру, прощение и будем жить братской любовью, ибо Спаситель пришел в мир, возлюбив нас”, - отметил Святейший.

В Ширакской области есть 9 действующих католических церквей. В области есть общины с католическим населением - Мец Сепасар, Казанчи, Бавран, Аревик, Паник, Дзитанков, Азатан, Ланджик и др.

Арменуи Мхоян