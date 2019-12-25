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Дочь Синди Кроуфорд сфотографировала себя в нижнем белье

Дочь Синди Кроуфорд сфотографировала себя в нижнем белье

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, поделилась с подписчиками откровенной фотографией в нижнем белье. Кадр знаменитость опубликовала в Instagram, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

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touche éclat @yslbeauty

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

Девушка в кружевном прозрачном бюстгальтере белого цвета от французского бренда Simone Pérèle сфотографировала себя в зеркале ванной. В руках у модели консилер Touche Éclat косметической марки Yves Saint Laurent Beauty, а на безымянном пальце несколько колец.

 

 




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