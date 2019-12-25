Подписан Меморандум о сотрудничестве между аппаратом премьер-министра РА и компанией “ВиваСелл-МТС”

25 декабря между аппаратом премьер-министра РА и компанией “ВиваСелл-МТС” был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Об этом Арменпресс сообщили в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

Его подписали руководитель офиса вице-премьера Тиграна Авиняна Серж Вараг Сисерян и генеральный директор компании “ВиваСелл-МТС” Ральф Йирикян.

В рамках меморандума стороны договорились сотрудничать в вопросах организации антикоррупционного образования и образования по вопросам внутренней этики в государственных органах и организациях общественного значения и внедрения системы этики.

Совместными усилиями будет проведено исследование и на его основе будут представлены предложения по обеспечению принципов этики в частном секторе и внедрению систем оценки антикоррупционного соответствия. Также будут разработаны и внедрены образовательные и информационные программы антикоррупционной сферы, на основе чего посредством ГНКО “Центр правового образования и реализации реабилитационных программ” Министерства юстиции РА будет осуществлена переподготовка около 100 общественных служащих и представителей бизнес-сферы.

Стороны придавая важность значимости новейших технологий в сферах государственного управления и правосудия, в рамках меморандума разработают и реализуют программы, посвященные вопросам применения информационных технологий в сфере правового образования, как минимум, на юридических факультетах трех высших учебных заведений.