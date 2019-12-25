В новогоднюю ночь общественный транспорт в Тбилиси будет бесплатным

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет обслуживать пассажиров бесплатно, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

31 декабря с 23:00 на 75 маршрутах 160 единиц автобусов будут ездить с интервалом в 30 минут. Так же жителей и гостей столицы бесплатно будет обслуживать канатная дорога Рике-Нарикала, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Мы думаем, что такое содействие населению имеет важное значение, такой же подход у нас будет и в рождественскую ночь", - заявил Каладзе.

По такому графику общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 4:00 утра, а канатная дорога – до 3:00 часов ночи 1 января.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал всех жителей Тбилиси посетить новогодние мероприятия, в частности, церемонию зажжения главной новогодней елки страны на площади Первой республики.

Церемония зажжения новогодней елки состоится 25 декабря в 20:00.

По его словам, с сегодняшнего дня по 13 января включительно, с 12:00 до 00:00 часов на площади Первой республики будет функционировать новогодняя деревня. Будут театральные постановки, концерты и развлекательные мероприятия.