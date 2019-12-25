Немцы больше доверяют Макрону, чем Меркель, показал опрос

Граждане Германии больше доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону, нежели немецкому канцлеру Ангеле Меркель, свидетельствуют данные опроса британской исследовательской компании Kantar, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Результаты опроса, проведенного по заказу медиагруппы Funke, приводит входящая в концерн газета Berliner Morgenpost. Данные опроса показывают, что "скорее большое" доверие к Микрону испытывают 57% респондентов, тогда как к Меркель - на четыре процентных пункта меньше. При этом 44% заявили, что их доверие к канцлеру "скорее низкое", тогда как в отношении французского лидера такое мнение выразили 32% опрошенных.

Респондентов спрашивали об отношении к лидерам семи стран мира. Последнюю строчку поделили президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган, которым доверяют 6% опрошенных. Российский президент Владимир Путин оказался в середине списка - после канцлера Австрии Себастьяна Курца, но перед премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В опросе, который проводился 12-19 декабря, приняли участие 1024 респондента. Данных о погрешности Berliner Morgenpost не приводит.