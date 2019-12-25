Компания “Джермук групп” подарила мэрии Еревана две снегоуборочные машины

Мэр Еревана Айк Марутян в беседе с журналистами 25 декабря назвал дезинформацией информацию о том, что бывший депутат РПА Ашот Арсенян подарил мэрии десять снегоуборочных машин.

Как передает Арменпресс, Марутян сказал, что мэрии Еревана подарены две снегоуборочные машины компанией “Джермук групп”.

“У нас есть договор, заключенный с этой организацией, согласно которому она должна подарить пять машин, но на данный момент мы получили только две. Об остальных машинах мы сообщим тогда, когда они прибудут”, - сказал мэр Еревана”.