Режиссер и автор песен Алли Уиллис, написавшая главную тему к комедийному сериалу "Друзья", умерла в возрасте 72 лет во вторник вечером, сообщает Variety.

Источник рассказал изданию, что причиной смерти стала остановка сердца.

Алли Уиллис была двукратным лауреатом премии "Грэмми" за работу над музыкой к мюзиклу "Цветы лиловые полей" и фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мерфи,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Но наибольшую известность она получила за написание заглавной темы к сериалу "Друзья".

Первоначально композиция “I’ll be there for you” длилась минуту, пока музыканты из группы The Rembrandts не расширили ее до полной версии.

Алли Уиллис сотрудничала с коллективом Earth, Wind & Fire, с которыми выпустила такие хиты, как "September", "Boogie wonderland", "In the stone" и другие.