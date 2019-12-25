Обсуждены возможности активизации армяно-польского сотрудничества

Заместитель министра экономики РА Варос Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в Армении Павла Чеплака. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Отметив, что отношения между Арменией и Польшей всегда были конструктивными и теплыми, Варос Симонян придал важность последовательной работе в направлении развития и расширения армяно-польских экономических связей, имеющих большой потенциал.

В. Симонян касаясь сотрудничества Армения-ЕС, Армения-ЕАЭС, представил послу экономические приоритеты, координируемой им сферы, в частности, активизации торгово-экономического сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах и работ, осуществляемых в направлении привлечения инвестиций.

Заместитель министра Варос Симонян, который недавно решением премьер-министра РА был назначен также и председателем с армянской стороны Армяно-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, обсудил с послом круг вопросов армяно-польского торгово-экономического сотрудничества, коснулся работы Армяно-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Обе стороны отметили важность организации встреч в формате B2B для предпринимателей обеих стран и проведения бизнес-форумов. Были обсуждены также и вопросы, связанные с форматом проведения в Армении в 2020 году заседания Армяно-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В. Симонян предложил рассматривать Армению как платформу для выхода на евразийский и иранский рынки.

Выразив благодарность за встречу и предоставленную информацию, посол в свою очередь отметил, что Польша придает важность армяно-польскому экономическому сотрудничеству и готова предпринять шаги для его дальнейшего углубления и активизации.