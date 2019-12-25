Телеведущая узнала о выигрыше в лотерею в прямом эфире и шокировала зрителей - видео

Огорошила зрителей своей реакцией испанская телеведущая Наталья Эскудеро (Natalia Escudero), которая не смогла скрыть своих эмоций после выигрыша в лотерею и визжала в прямом эфире, признаваясь, что больше не придет на работу.

Эскудеро вела репортаж о подведении итогов испанской лотереи El Gordo. Когда женщина узнала о том, что выиграла приз, то начала радоваться и кричать, не скрывая эмоций,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Изначально такая бурная радость Натальи заставила зрителей предположить, что Эскудеро выиграла джекпот, который равен четырем миллионам евро. Однако позже выяснилось, что ведущая получила всего пять тысяч евро. В итоге зрители раскритиковали женщину за обманутые ожидания.

Любопытно, что позднее Эскудеро извинилась за свое чересчур эмоциональное поведение. Женщина объяснила это тем, что ей пришлось нелегко в последние несколько месяцев из-за личных проблем.

Но телеведущая отметила, что не лгала о том, что не собирается приходить на работу, поскольку взяла отпуск.