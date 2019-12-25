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Армен Саркисян встретился с Араратом Мирзояном

Армен Саркисян встретился с Араратом Мирзояном

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем Национального собрания РА Араратом Мирзояном. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян и председатель НС обсудили вопросы, касающиеся установления более тесного сотрудничества между президентским и парламентским институтами.

Собеседники коснулись и законодательной деятельности парламента в течение года и роли парламентской дипломатии.

Президент Саркисян представил информацию о ряде президентских инициатив и намеченных на будущий год в Армении крупных международных мероприятиях, отметив важное значение активной вовлеченности парламента во все эти инициативы.




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