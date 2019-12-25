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Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей

Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей

Джастин Бибер сообщил фанатам в коротком видео на YouTube о датах выхода своего сингла из нового альбома и документального фильма, а также поделился информацией о концертах нового гастрольного тура по Северной Америке.

Так, песня Yummy, фрагмент которой можно услышать в ролике, выйдет 3 января, а документальный фильм – 31 декабря,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Что касается гастролей, то они пройдут в мае, июне и июле 2020 года.

Бибер рассказывает в видео с анонсами, чем новый альбом отличается от пластинки Purpose 2015 года: "Это совсем другая работа, потому что моя жизнь сильно изменилась".

Накануне исполнитель намекал в инстаграме, что "завтра" сообщит какую-то важную информацию поклонникам.

 

 




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