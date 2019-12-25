Президент Киргизии впервые прокомментировал конфликт с Атамбаевым

Президент Киргизии Соорнбай Жээнбеков впервые прокомментировал конфликт со своим предшественником на этом посту Алмазбеком Атамбаевым. Его слова передает Sputnik Кыргызстан.

Жээнбеков отметил, что с момента вступления в должность главы государства он ни разу не отреагировал на публичные замечания своего предшественника. «Сами дадите оценку. Были призывы, делящие страну, к захвату власти», — рассказал он. По его словам, он до последнего момента надеялся, что Атамбаев прекратит свою оппозиционную деятельность, но вместо этого тот «завел в пропасть всех»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Президент Киргизии подчеркнул, что будущее экс-главы государства определит суд, и этот вопрос находится вне его компетенции. «Черта, когда мы могли все решить вдвоем, уже пройдена», — подчеркнул он. При этом Жээнбеков напомнил, что раньше Атамбаев был его соратником, поэтому ему небезразлична его судьба, а сложившуюся ситуацию он переживает нелегко.