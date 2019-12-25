Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста

По факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста и оператора телекомпании “Кентрон”, развязывания потасовки, нарушения проведения видеосъемки, повреждения камеры возбуждено уголовное дело. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

“По материалам, подготовленным в Масисском отделе Полиции РА на основании сообщения журналиста информационной программы “Эпикентрон” телекомпании “Кентрон” Артура Акопяна, 24 декабря 2019 года по факту воспрепятствования его профессиональной законной деятельности и профессиональной законной деятельности оператора той же телекомпании Симика Маиляна при съемках и освещении событий, происходящих в рыбоводческом хозяйстве села Овташат Араратской области, развязывания потасовки, нарушения проведения видеосъемки, повреждения камеры по поручению прокурора Араратской области возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 164 Уголовного кодекса РА”, - написал Гор Абрамян.

Ранее из полиции сообщили, что журналист телекомпании “Кентрон” 24 декабря в 19: 00 в Масисском отделении полиции дал сообщение о том, что около 13: 00, он для выполнения своей профессиональной деятельности выехал в одну из рыбоводческих ферм села Овташат, однако, в рыбоводческом хозяйстве, к нему подошел гражданин и воспрепятствовал его работе, затем к нему и к оператору подошли и другие лица. Завязалась потасовка, в результате которой была повреждена фотокамера “Сони”.

24 декабря в 22: 40 в отделение добровольно явился 53-летний житель села Овташат и дал признательные показания. Предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств инцидента. Продолжается подготовка материалов.