Журналистские организации осудили насилие в отношении сотрудников телекомпании “Кентрон”

Журналистские организации Армении распространили совместное заявление, в котором осудили случай насилия в отношении сотрудников телекомпании “Кентрон”, требуя от правоохранительных органов принять меры по выявлению всех виновных и привлечению их к ответственности. Арменпресс представляет совместное заявление журналистских организаций.

“Вчера, 24 декабря, в общине Овташен Араратской области несколько десятков жителей напали на журналиста телекомпании “Кентрон” Артура Акопяна и оператора Симика Маиляна, нанесли им побои, повредили камеру. Съемочной группе удалось спасти часть отснятых кадров, в которых четко виден факт насилия.

По словам директора Информационного агентства “Эпикентрон” Вардуи Мелтонян, сотрудники телекомпании “Кентрон”, в числе представителей и других СМИ, были в Овташене для освещения проблем, возникших вокруг рыбоводческого хозяйства, принадлежащего директору концерна “Мульти Груп” Седраку Арустамяну. На сохранившихся кадрах видно, что нападение жителей было конкретно направлено и преследовало цель воспрепятствовать работе съемочной группы именно данного телеканала.

Мы, нижеподписавшиеся журналистские организации, выражаем свое возмущение в связи с препятствованием профессиональной журналистской деятельности и развязанным насилием. Мы требуем от правоохранительных органов принять меры для выявления и привлечения к ответственности всех виновных.

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