В 2019 году было сэкономлено 100 млн кубометров подземных вод Араратской долины.

Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал министр окружающей среды Армении Эрик Григорян.

“Около 1800 л/сек было сэкономлено благодаря программе консервации заброшенных бесхозных колодцев, которая была осуществлена при финансировании правительства”, - отметил Григорян.

По словам министра, были обнаружены водопользователи - нарушители. Выявленные нарушения были направлены в инспекцию, и нарушители стали использовать меньше воды.

Он подчеркнул, что объем в 100 млн кубометров больше, чем объем воды, используемой жителями Еревана в течение года.

Министр Григорян несколько месяцев назад сообщал, что консервированы 97 колодцев, то есть, приведены в состояние, при котором в случае необходимости они могут быть использованы. Были закрыты 8 колодцев.