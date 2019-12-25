Истребитель МиГ-29 разбился в Иране

Истребитель российского производства МиГ-29 разбился в Иране. Об этом пишет агентство Mehr.

Источники агентства сообщают, что крушение произошло в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана. Военный самолет упал около горы Сабалан,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв. Отмечается, что сейчас иранские самолеты патрулируют место аварии.

Судьба экипажа пока неизвестна. Агентство пишет, что местные власти расследуют детали происшествия.