Турция выделит Минобороны Грузии грант на $17 млн

Турция в рамках соглашения о военном сотрудничестве выделяет министерству обороны Грузии грант в размере 100 млн турецких лир (около $17 млн), сообщает в среду пресс-служба грузинского военного ведомства.



Соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Грузии и Турции, в рамках которого выделяются средства, было подписано в Анкаре после переговоров главы грузинского Минобороны Ираклия Гарибашвили с турецким коллегой Хулуси Акаром,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



На встрече Гарибашвили поблагодарил турецкого министра за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также отметил роль Турции в процессе интеграции Грузии в НАТО. На переговорах обсуждались пути усиления грузинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также сотрудничество в трехстороннем формате с Азербайджаном, отмечается в сообщении.