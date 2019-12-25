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Турция выделит Минобороны Грузии грант на $17 млн

Турция выделит Минобороны Грузии грант на $17 млн

Турция в рамках соглашения о военном сотрудничестве выделяет министерству обороны Грузии грант в размере 100 млн турецких лир (около $17 млн), сообщает в среду пресс-служба грузинского военного ведомства.

Соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Грузии и Турции, в рамках которого выделяются средства, было подписано в Анкаре после переговоров главы грузинского Минобороны Ираклия Гарибашвили с турецким коллегой Хулуси Акаром,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

На встрече Гарибашвили поблагодарил турецкого министра за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также отметил роль Турции в процессе интеграции Грузии в НАТО. На переговорах обсуждались пути усиления грузинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также сотрудничество в трехстороннем формате с Азербайджаном, отмечается в сообщении.

 

 




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БелТА

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