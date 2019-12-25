Дорога транзита животных через Иран открыта

Переговоры, длившиеся почти год, увенчались успехом. В преддверии Нового года между Ветеринарной организацией Исламской Республики Иран и Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов РА было достигнуто Соглашение о транзите животных через территорию Ирана. Об этом Арменпресс сообщили в Инспекционном органе безопасности пищевых продуктов.

Глава Инспекционного органа Георгий Аветисян подписал соглашение, подписанное и иранской стороной.

Это соглашение является исключительно важным шагом на пути стимулирования развития экономики нашей страны. Это означает, что хозяйствующим субъектам больше не придется платить огромные суммы за авиаперевозки животных в Иран, Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и другие страны. Можно утверждать, что объемы экспорта животных резко увеличатся, что и послужит стимулом для развития животноводства.

Транзит животных будет осуществляться в соответствии со всеми международными стандартами и регламентами.