Тариф на электроэнергию для потребителя останется прежним

Тариф на электроэнергию, продаваемую потребителям в Армении в 2020 году, останется прежним, несмотря на то, что возврат основной суммы кредита для атомной станции будет включен в расчеты тарифа.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян.

“На сегодняшнем заседании мы утвердили тарифы компаний-производителей энергетической системы, предоставляющих услуги. В результате сопоставления всех положительных и отрицательных факторов стало возможным сохранить тариф на электроэнергию, которая будет продаваться потребителям с 1 февраля 2020 года. При этом за эти годы оптимизация не оказала какого-либо положительного влияния”, - сказал Баграмян.

Он напомнил, что с января 2020 года уже начинается погашение основной суммы кредита атомной электростанции. Баграмян отметил, что предстоит очень тяжелый год, впервые в тариф будет включено погашение основной суммы кредита. “Удерживая действующие тарифы на том же уровне, мы включили в тарифы возврат кредита на сумму около 21 млн долларов, это эквивалентно 2 драмам продаваемой потребителям электроэнергии. В результате обсуждений с оператором электроэнергетической системы - Министерством территориального управления и инфраструктур и с правительством мы смогли организовать такие рабочие режимы атомной станции в 2020 году, чтобы в плане баланса у нас были бы положительные результаты, и мы смогли бы, предусмотрев погашение этого кредита в расчетах тарифа, не ставить задачи его повышения”, - сказал Баграмян.

Для реализации работ по продлению срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской АЭС привлечены кредитные средства в размере 270 млн долларов, которые предоставила Россия.