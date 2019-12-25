Застройщикам выдвигаются новые требования

В Ереване застройщик будет обязан обеспечить временные удобства для безопасного движения пешеходов на улицах, примыкающих к строительной площади, в том числе отдельный проход и временное освещение.

Как передает Арменпресс, за проект, представленный членом фракции “Мой шаг” Гаяне Мелкумян, единогласно проголосовал 51 член Совета старейшин Еревана.

Мэр Еревана Айк Марутян сказал, что и для него, и для главного архитектора Еревана Артура Месчяна этот вопрос очень важен, они неоднократно обсуждали его. “Общее загрязнение нашего города часто исходит от таких строительств. Это будет хорошим рычагом для усиления нашего контроля над всем этим”, - сказал мэр.

Гаяне Мелкумян представила проект решения Совета старейшин Еревана о внесении изменений и дополнений в решение номер 405-Н об установлении порядка дополнительных условий реализации норм, установленных нормативно-технической градостроительной документацией города Еревана от 16 марта 2012 года. Она подчеркнула, что указанным решением устанавливаются дополнительные условия, подлежащие выполнению в сфере градостроительной деятельности, целью которых является уменьшение воздействия строительных работ на окружающую среду, обеспечение безопасности движения улиц и пешеходных переходов и разграничение строительных площадей на застроенных объектах и обеспечение надлежащего санитарного состояния.

“Данным проектом предлагается внести два изменения: первое касается строительных площадок, а второе - строительного мусора. Но они оба основаны на одном и том же принципе. Община, будучи заинтересованной в развитии города, в том числе и в реконструкции зданий и строительстве новых, всегда стремится и должна стремиться содействовать тем, кто осуществляет законное строительство, а последние должны быть обязаны как можно быстрее и без ущерба окружающей среде завершить строительство, и восстановить комфортное состояние и внешний облик города”, - подчеркнула член Совета старейшин.

По ее словам, в настоящее время в Ереване есть множество незавершенных зданий и строительных котлованов, судьба которых неопределенна. “Думаю, что в сочетании с другими эффективными инструментами предлагаемые этим проектом регулирования, касающиеся строительных площадок, будут способствовать управлению и устранению негативных последствий незавершенного строительства.

По проекту предлагается предусматривать для организации строительной площадки временные ограничения, в частности, не разрешать организацию строительной площадки раньше, чем за месяц до фактического начала работ”, - сказала Мелкумян и добавила, что предлагается установить тот же срок также и для временных переходов, предусмотренных для передвижения пешеходов. Одновременно учесть, что временные переходы часто бывают не приспособлены для лиц, передвигающихся на инвалидной коляске, или для детских колясок, предлагается внести дополнение.

Для смягчения негативных последствий, появляющихся из-за незавершенного строительства, в случае продления его срока, в случае незавершения застройки и в продленный срок, исходя из необходимости восстановления нормального движения и благоустройства территорий, предлагается, чтобы мэр Еревана имел право расторгнуть договор об аренде участка, являющегося государственной или общинной собственностью, и потребовать от застройщика восстановить тротуар общего пользования в разумные сроки. Восстановленный тротуар должен быть разграничен от застроенной территории, чтобы обеспечить чистоту, благоустроенное и безопасное состояние территории.

Гаяне Мелкумян отметила, что, учитывая, что иногда незавершенное строительство может быть опасным для окружающих, мэр должен представить требование о восстановлении тротуара на основании экспертного заключения, которое выдается соответствующими лицензированными лицами.