По факту убийства в Дилижане возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Армении предпринимает необходимые следственные и другие процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств убийства, произошедшего 24 декабря в Дилижане. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

24 декабря 2019 г. в 21: 00 из медицинского центра Дилижана поступил сигнал о том, что к ним с огнестрельными ранениями доставлены два человека, один из которых скончался от полученных ранений.

По данному факту следственным управлением Следственного комитета Армении по Тавушской области возбуждено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 104 и части 1 статьи 235 Уголовного кодекса Армении.

В результате проведенных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выяснен ряд обстоятельств: место происшествия, личности пострадавших, которые являются жителями общины Дилижан, 1987 и 1996 гг. рождения.

По предварительным данным, 24 декабря 2019 г. около 21:00 предполагаемый преступник из автомата калибра 7.62 мм открыл огонь по 32-летнему мужчине и 23-летнему молодому человеку, находящимся на месте происшествия, после чего последние с огнестрельными ранениями были доставлены в медицинский центр. В центре 32-летний мужчина, в результате полученных телесных ранений, несовместимых с жизнью, скончался, не приходя в сознание.

В ходе предварительного следствия был проведен ряд следственных действий - осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены 14 гильз пули калибра 7,62 мм, следы крови, взяты пробы, допрошены свидетели, изъята одежда, бывшая на пострадавших в момент происшествия.

Для выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение по уголовному делу, назначены судебно-медицинская, судебно-следственная и судебно-баллистическая экспертизы трупа.

Следствие продолжается. Предпринимаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента, личности предполагаемого преступника, его обнаружения и представления в орган, осуществляющий производство.

Соответствующим подразделениям полиции даны поручения.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.