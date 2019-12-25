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Артур Давтян встретился с сотрудниками прокуратуры, ставшими родителями в этом году

Артур Давтян встретился с сотрудниками прокуратуры, ставшими родителями в этом году

Генеральный прокурор РА Артур Давтян, согласно его традиции, в рамках предпраздничных дней встретился с сотрудниками системы прокуратуры РА, в семьях которых в уходящем году родились дети. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

Поздравив всех с самым важным достижением - семейным пополнением, генеральный прокурор РА с удовлетворением признал, что в этом году число детей, родившихся в семьях сотрудников системы, выросло, и выразил надежду, что эти тенденции продолжатся и в течение будущего года.

Генеральный прокурор отметил, что такое пополнение важно по двум основным причинам: во-первых, потому что оно вытекает из стратегической необходимости увеличения численности населения в нашей стране, и, во-вторых, рождение детей - самый большой стимул для обеспечения беззаботного и безопасного детства, их светлого будущего. Это стимул для более серьезного отношения к трудовой деятельности, к исполнению служебных обязанностей с еще большим усердием, энергией и преданностью. Стимул, чтобы крепче стоять на собственной земле, и самое главное -  правильно воспитывать детей, воспитывать гражданами с государственным мышлением.

Артур Давтян призвал не довольствоваться достигнутым, пожелал, чтобы в семьях, особенно новосозданных и молодых, всегда слышались голоса  и шум детей.




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