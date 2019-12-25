Президент США Дональд Трамп назвал фильм "Один дома - 2" (Home Alone 2, 1992), в котором он сам сыграл эпизодическую роль, одним их величайших рождественских хитов. Такую оценку он дал во вторник, отвечая на вопросы американских военнослужащих во время телеконференции, организованной в его поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда он прибыл на рождественские каникулы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Один из военных спросил его, является ли "Один дома - 2" его любимым рождественским фильмом. "Ну, я снимался в "Один дома - 2", - ответил президент. - Многие люди вспоминают об этом, особенно в Рождество".

"Это хороший фильм. Я был немного моложе, мягко говоря. Для меня было честью участвовать в этом. И это, конечно, оказалось, большим хитом. Это большой рождественский хит, один из величайших", - добавил американский лидер.

Трамп - в то время успешный бизнесмен и ведущий телепрограммы - сыграл в фильме "Один дома - 2" самого себя. Его появление на экране длится не более 10 секунд, за которые он успевает показать главному герою, как пройти в холл отеля.