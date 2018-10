Emmanuel Macron makes posts in Armenian on Twitter dedicated to Charles Aznavour

YEREVAN, OCTOBER 5, ARMENPRESS. French President Emmanuel Macron made another post on Twitter in Armenian. ARMENPRESS reports the President of France made 2 posts on Twitter in Armenian about world famous French-Armenian chansonnier Charles Aznavour.

“Charles Aznavour was the son of Armenia, friend and Ambassador. He who knew the tragedy of history gave voice to those who were silenced”, reads one of Macron’s post.

Շառլ Ազնավուրը եղել է Հայաստանի որդին, դեսպանը, բարեկամը։ Նա, ով գիտեր Պատմության ողբերգությունը, ձայն տվեց նրանց, ում ցանկացել էին լռեցնել։ https://t.co/p5vWJbguiP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 октября 2018 г.

The other post runs as follows, “Thank to Charles Aznavour today we have the opportunity to remember what we owe to those Armenians who fled their Fatherland and came to make better our Fatherland”.

Շառլ Ազնավուրի միջոցով, այսօր առիթ է հանդիսանում հիշեցնելու այն ինչ , որպես ազգ, մենք պարտավոր ենք այս բոլոր Հայերին, ովքեր, փախչելով իրենց հայրենիքից, եկել են մեծացնելու մերը հայրենիքը։ https://t.co/VZomqaHu63 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 октября 2018 г.

Edited and translated by Tigran Sirekanyan