Macron tweets Aznavour condolences in Armenian language

YEREVAN, SEPTEMBER 2, ARMENPRESS. French President Emmanuel Macron has written his two Tweets on Charles Aznavour’s passing also in Armenian language.

Macron expressed condolences on the death of Charles Aznavour yesterday, October 1.

Aznavour died at the age of 94 in France.

Նրան հրարավիրել էի միանալ իմ գալիք այցին Երևանի Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովին, ուր երգելու էր։ Հայ ժողովրդի հետ բաժանելու ենք ֆրանսիացի ժողովրդի սուգը։https://t.co/mJFsYycWsJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2 октября 2018 г.

Հիմնովին Ֆրանսիացի և խորապես կապված իր հայ արմատներին, աշխարհով մեկ ճանաչված, Շարլ Ազնավուրը ուղեկցել է երեք սերունդներ իրնց երջանկության և թախծի պահերին ։ Իր գլուխգործոցները, իր ձայնը, իր բացառիկ ազդեցությունը դեռ երկար տանիներ իրեն կվերապրեն։https://t.co/XCzcOLDxR8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2 октября 2018 г.

Edited and translated by Stepan Kocharyan