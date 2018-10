Mayor of Paris extends condolences over Aznavour’s passing

YEREVAN, OCTOBER 1, ARMENPRESS. Paris Mayor Anne Hidalgo has offered condolences over the passing of legendary French-Armenian singer Charles Aznavour.

“It is very painful to hear the news about Charles Aznavour’s passing, a Parisian who has become a true symbol of French songs and Armenia’s passionate ambassador worldwide. I extend condolences to his family and friends,” the Paris Mayor said on Twitter.

Immense tristesse d'apprendre la mort de Charles Aznavour, un Parisien devenu une véritable icône de la chanson française et un ambassadeur passionné de l'Arménie à travers le monde. J'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.

Charles Aznavour died October 1 at the age of 94.

Edited and translated by Stepan Kocharyan