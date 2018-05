Yura Movsisyan invited to Armenian national football team

YEREVAN, MAY 11, ARMENPRESS. Yura Movsisyan and Davit Yurchenko have been invited to the Armenian national football team, the Football Federation of Armenia said, reports Armenpress.

The Armenian team will hold friendly matches with Malta (May 29, 21:00) and Moldova (June 4, 20:00).

Head Coach of the Armenian national football team Vardan Minasyan released the names of football players playing abroad who received an invitation to participate in the preparation for the match:

Henrikh Mkhitaryan – Arsenal (United Kingdom)

Tigran Barseghyan – Vardar (Macedonia)

Gael Andonyan – Olympic (France)

Edgar Malajyan - Jetisu (Kazakhstan)

Gor Malakyan – Stal (Ukraine)

Marcos Pizzelli – Aktobe (Kazakhstan)

Kamo Hovhannisyan – Jetisu (Kazakhstan)

Varazdat Haroyan – Ural (Russia)

Sargis Adamyan - Jahn Regensburg (Germany)

Aras Ozbilis – Sheriff (Moldova)

Gevorg Ghazaryan – Marítimo (Portugal)

Artur Sarkisov – Yenisey (Russia)

André Calisir – Göteborg (Sweden)

Yura Movsisyan – Djurgården (Sweden)

Jordy Joâo Monroy Ararat – Boyacá Chicó (Columbia)

Ivan Yagan – Lierse (Belgium)

Edgar Babayan – Hobro (Denmark)

Davit Yurchenko – Tosno (Russia)

Khoren Bayramyan – Rostov (Russia)