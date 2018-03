13 footballers playing abroad invited to national team of Armenia

YEREVAN, MARCH 7, ARMENPRESS. Head coach of Armenia national football team Artur Petrosyan has invited 13 players playing abroad to the national team.

ARMENPRESS reports Artur Petrosyan has published the names of the 13 players.

Henrikh Mkhitaryan, Arsenal (England)

Tigran Barseghyan, Vardar (Macedonia)

Gaël Andonian, Olympique de Marseille (France)

Edgar Malakyan, "Zhetysu " (Kazakhstan)

Marcos Pizzelli, Aktobe (Kazakhstan)

Kamo Hovhannisyan, " Zhetysu " (Kazakhstan)

Hovhannes Hambardzumyan, Vardar (Macedonia)

Varazdat Haroyan, Ural (Russia)

Sargis Adamyan, " Jahn Regensburg " (Germany)

Gegham Kadimyan, "Vorskla" (Ukraine)

Aras Ozbiliz, "Sheriff" (Moldova)

Gevorg Ghazaryan, Maritimo (Portugal)

Norberto Briasco, " Atletico Huracan" (Argentina)

English –translator/editor: Tigran Sirekanyan