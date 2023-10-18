300 медработников-вынужденных переселенцев из НК прошли стажировку в Армении

В Армении зарегистрировано 565 медработников-вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, из них 240 - старшего, 325 - среднего звена. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в "Гуманитарном центре" сказала пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

В рамках госзаказа 300 медицинских работников прошли стажировку. В областях Армении есть 273 вакансии медицинских работников старшего и 59 вакансий медицинских работников среднего звена. Список специализаций опубликован на сайте министерства здравоохранения.

Было также отмечено, что число пациентов, пострадавших в результате боевых действий и взрыва в Нагорном Карабахе и проходящих лечение в различных медицинских центрах столицы, составляет 180. Состояние 32 из них тяжелое, 9 - крайне тяжелое. За прошедшую неделю 75 пациентов были выписаны, но они по-прежнему находятся под амбулаторным наблюдением врачей. На данный момент к учреждениям первичного звена здравоохранения прикреплено 35 550 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.