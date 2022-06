Armenian national football team lost to Scotland

YEREVAN, JUNE 9, ARMENPRESS. UEFA Nations League match between Scotland and Armenia took place at Hampden Park, Glasgow on June 8, the Football Federation of Armenia reports.

Scotland won with a score of 2:0.

Referee: Sebastian Gishamer (AUT)

Goalscorers: Ralston, 28, McKenna, 40

Yellow cards: McGregor, 42, Haroyan, 45+2, Spertsyan, 67, Angulo, 90+4

Scotland

1.Craig Gordon, 3. Andrew Robertson (c) (22. Aaron Hickey, 76), 6. John Souttar, 7. John McGinn, 8. Callum McGregor, 10. Che Adams (19. Jacob Brown, 87), 11. Ryan Christie (9. Ross Stewart, 86), 13. Jack Hendry, 15. Scott McKenna, 17. Stuart Armstrong (4. Scott McTominay, 75), 23. Anthony Ralston (2. Nathan Patterson, 76)

Substitutes: 12. Zander Clark, 21. Liam Kelly, 5. Grant Hanley, 14. Billy Gilmour, 16. Liam Cooper, 18. David Turnbull, 20. Allan Campbell

Head coach: Steve Clarke

Armenia

1․David Yurchenko, 2. Arman Hovhannisyan, 3. Varazdat Haroyan (c), 5. Artak Grigoryan (6. Wbeymar Angulo, 46), 7. Khoren Bayramyan (20. Artak Dashyan, 89), 8. Eduard Spertsyan (17. Solomon Udo, 71), 11. Tigran Barseghyan, 13. Kamo Hovhannisyan (4. Taron Voskanyan, 46), 15. Hrayr Mkoyan, 19. Hovhannes Hambardzumyan, 22. Sargis Adamyan (23. Vahan Bichakhchyan, 46)

Substitutes: 12. Henri Avagyan, 16. Stanislav Buchnev, 9. Edgar Babayan, 10. Hovhannes Harutyunyan, 14. Zhirayr Margaryan, 18. Rudik Mkrtchyan, 21. Styopa Mkrtchyan

Head coach: Joaquin Caparros