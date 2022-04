Armenia Women’s national football team lost to Poland

YEREVAN, APRIL 8, ARMENPRESS. Poland-Armenia Women’s World Cup 2023 qualifying round match took place in Polish city Gdinya on April 7, the Football Federation of Armenia reports.

Poland won with a score of 12:0.

Armenia

1. Anastasia Klimova (12. Mariam Tsolakyan, 37), 3. Liana Ghazaryan, 4. Maria Sakhinova (10. Armine Khachatryan, 70), 5. Ani Karapetyan (9. Oksanna Pizlova, 70), 7. Nancy Avesyan (18. Veronika Asatryan, 60), 8. Maral Artin (c), 13. Sydney Vermillion, 14. Claudia Cholakian, 17. Nora Yeghyan, 20. Anna Dallakyan, 22. Ani Ghukasyan.