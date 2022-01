Armenian Futsal National team to play friendlies against Israel

YEREVAN, JANUARY 25, ARMENPRESS. (FFA Press Release) Armenian Futsal National team will play friendly matches against Israel ahead of WCQ preliminary round.

Armenian Futsal National team will have a training camp on January 25-29 in FFA Technical centre/football academy. Head coach of the team Ruben Nazaretyan called up the following players:

Luan Barbosa - AD Fundao (Portugal)

Albert Aghajanov - FC Novaya Generatsia (Russia)

Artur Mkrtchyan - Yerevan

Artur Melkonyan - FC Ukhta (Russia)

Rodriginho - Nikel Norilsk (Russia)

Julio Zanotto - Nikel Norilsk (Russia)

Denis Nevedrov - Tyumen (Russia)

Nikita Khromikh - Torpedo (Nizhni Novgorod, Russia)

David Aslanyan- Gomel (Belarus)

Sargis Margaryan - Gomel (Belarus)

Vitinho - Fortuna Wiener Neustadt (Austria)

Lukas Rozenski - Al-Tadamon (Kuwait)

Saro Galstyan - Yerevan

Garegin Mashumyan - Yerevan

Gamlet Manukyan - Yerevan

Gegham Tumbaryan - Yerevan

Mihran Dermenjyan - Yerevan

Aram Sargsyan - Yerevan

Rafik Melikyan - Yerevan

Armen Davidyan - Alashkert

Armenian Futsal National team will depart to Israel on January 29. Friendly matches against the hosts will be played on February 1 and 2.