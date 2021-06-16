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Trial of 14 Armenian POWs held illegally in Azerbaijan begins in Baku court

Trial of 14 Armenian POWs held illegally in Azerbaijan begins in Baku court

YEREVAN, JUNE 16, ARMENPRESS. The trial of 14 Armenian POWs is starting in a court in Baku, Azerbaijan, on June 16, the Azerbaijani media report.

Fake criminal cases have been filed against the following Armenian POWs, who are illegally being held in Azerbaijan:

Gegham Serobyan, Hrach Avagyan, Armen Baghasyan, Gor Gasparyan, Kamo Sefilyan, Volodya Hakobyan, gevorg Asertyan, Sisak Yenokyan, Albert Petrosyan, Romik Sedrakyan, Aram Minasyan, Mkrtich Minasyan, Edgar Matesyan, Turi Karapetyan.

 

 

Editing and Translating by Aneta Harutyunyan

 








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