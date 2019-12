Էդ Շիրանն ընդհատել Է կարիերան

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Բրիտանացի երաժիշտ Էդ Շիրանը, որը, Official Charts-ի վարկածով, տասնամյակի արտիստ Է դարձել Մեծ Բրիտանիայում, դադար Է վերցրել կարիերայում, որպեսզի հանգստանա երեք տարվա անընդմեջ աշխատանքից հետո եւ իրեն նվիրի ճամփորդություններին, ընթերցանությանն ու ստեղծագործությանը. նա այդ մասին հայտարարել Է դեկտեմբերի 24-ին Instagram-ի իր Էջում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:Ինչպես նշել Է երաժիշտը, սկսած 2017 թվականից, երբ թողարկվել Է նրա «Divide» ալբոմը, ինքն աշխատել Է գրեթե առանց ընդմիջման:«Ուստի այժմ ես պարզապես կարճատեւ դադար կվերցնեմ, որպեսզի ճամփորդեմ, գրեմ ու կարդամ: Ես սոցիալական ցանցերում չեմ լինի այնքան ժամանակ, մինչեւ որ գա վերադառնալու ժամանակը»,-գրել Է նա:Շիրանը չի նշել, թե որքան ժամանակով Է ինքը պատրաստվում ընդմիջում վերցնել՝ նշելով միայն՝ «կտեսնվենք, երբ կտեսնվենք»: 28-ամյա երաժիշտն իր երկրպագուներին խոստացել Է՝ անպայման վերադառնալ նոր երգերով, երբ ժամանակը գա:Էդ Շիրանը մեր ժամանակների առավել հաջողակ առեւտրային արտիստներից մեկն Է: Առաջին անգամ նա հայտնի Է դարձել 2011 թվականին The A Team սինգլի թողարկումից հետո: Դրան հաջորդած ալբոմներն առաջին տեղերն Էին զբաղեցնում բրիտանական չարթում, իսկ վերջինը, որը թողարկվել Է 2017 թվականին, նաեւ գլխավորել Է ամերիկյան չարթը: Ներկայում վաճառվել Է ալբոմի ավելի քան 15,5 մլն օրինակ, որը ներառում Է Shape Of You, Castle on the Hill, Perfect սինգլները:2017 թվականի վերջին Էդ Շիրանը դարձել Է Բրիտանական կայսրության շքանշանի ասպետ երաժշտության եւ բարեգործության բնագավառում ներդրած ավանդի համար: Իր կարիերայի ընթացքում նա չորս անգամ դարձել Է «Գրեմմի» մրցանակի դափնեկիր, ստացել Է Այվոր Նովելլոյի չորս մրցանակ, Brit Awards-ի հինգ մրցանակ, Billboard Awards-ի վեց մրցանակ եւ բազմաթիվ այլ մրցանակներ, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: