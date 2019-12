«Միսս Ամերիկա» մրցույթի հաղթող Է ճանաչվել Քամիլ Շրայերը՝ Վիրջինիայի նահանգից

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Միսս Ամերիկա» մրցույթը շահել Է կենսաքիմիա ուսումնասիրող ուսանողուհի Քամիլ Շրայերը: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է Time հանդեսը: Քամիլը, որը Վիրջինիայի նահանգից Է, բակալավրիատ Է ավարտել կենսաքիմիայի եւ համակարգային կենսաբանության ծրագրի գծով: Բացի այդ, նա պլանավորում Է գիտական աստիճան ստանալ դեղագործության բնագավառում:

Yeah, Science is cool and so is @MissAmericaVA Camille Schrier, of Newtown, Bucks County, whose talent on @MissAmerica was a #Science experiment #stem @CourierTimes #smartisbeautiful pic.twitter.com/BFKOGS2B4x