Ես գիտեմ արյան ծարավ թուրքերի մասին. Շերը դատապարտել է Թուրքիայի գործողությունները Սիրիայում

ԵՐԵՎԱՆ, 11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայտնի ամերիկահայ երգչուհի Շերլին Սարգսյանն (Շերը) անդրադարձել է Սիրիայում Թուրքիայի ռազմական գործողություններին:

«11 տարեկանից գիտեմ արյան ծարավ թուրքերի մասին, ովքեր գրեթե 2 մլն հայի խոշտանգել ու սպանել են: Այդ մասին գիտեն նաև Հայաստանում: Թուրքիայի զինվորները դեռ արյան ծարավ են: Այժմ նրանք ցեղասպանություն կգործեն քրդերի նկատմամբ, Թրամփի օրհնությամբ»,- «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ, երգչուհին այս մասին գրել է «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում:

Sorry 2 Keep Harping About

Kurds,But I’ve Heard About ”Blood Thirsty TURKS Who Tortured & Murdered Almost 2Million Armenians SINCE I WAS 11.ALSO HEARD IT IN ARMENIA.TURK SOLDIERS ARE STILL BLOOD THIRSTY. NOW THEY WILL COMMIT GENOCIDE ON THE KURDS WITH trump’s BLESSING.

GOD