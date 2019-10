Հայաստանի էներգիան պարզապես ցնցող է. WCIT-ի մասնակիցները կիսվում են իրենց տպավորություններով

ԵՐԵՎԱՆ, 7 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանում անցկացվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովի՝ WCIT-2019-ի մասնակիցները սոցիալական ցանցերում կիսվում են իրենց տպավորություններով: «Berkeley SkyDeck» ընկերության գործադիր տնօրեն Քերոլայն Վինեթը «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում գրել է, որ Հայաստանի էներգիան պարզապես ցնցող է:

«WCIT 2019 համաժողովը մեկնարկեց Հայաստանի վարչապետի ողջույնի խոսքով: Այս երկրի էներգիան պարզապես ցնցող է: Հայաստանը կառուցում է նոր դարաշրջան»,- «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ գրել է Քերոլայն Վինեթը:

#WCIT2019 kicks off in style with the Prime Minister of #Armenia welcoming the attendees. The energy in this country is absolutely stunning. Armenia is building a new era. pic.twitter.com/gH31UV1veA