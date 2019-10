Իլոն Մասքն առաջին անգամ ցուցադրել Է Starship մարսյան նավի ներսը

ԵՐԵՎԱՆ, 2 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: SpaceX ընկերության հիմնադիր Իլոն Մասքն առաջին անգամ ցուցադրել Է, թե ինչ տեսք ունի դեպի Լուսին եւ Մարս թռչելու համար նախատեսված Starship տիեզերանավի բեռների հատվածամասը: Ապարատի ներսում նկարահանված տեսանյութը նա հրապարակել Է Twitter-ում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Միլիարդատերն ինքը վստահ Է, որ տիեզերանավը գործնականում լիովին պատրաստ Է եւ դեպի Մարս կուղեւորվի 2022 թվականին, հաղորդել Է Life-ը:

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA