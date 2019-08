Ճապոնիայի խորհրդարանում առաջին անգամ կաթվածահար պատգամավորներ են հայտնվել

ԵՐԵՎԱՆ, 1 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Օգոստոսի 1-ին Ճապոնիայի խորհրդարանի նիստին առաջին անգամ մասնակցել են ծանր տեսակների հաշմանդամություն ունեցող վերջերս ընտրված երկու պատգամավորներ՝ 61-ամյա Յասուհիկո Ֆունագոն եւ 58-ամյա Էյկո Կիմուրան: Ինչպես նշում Է BBC News-ը, երկուսն Էլ գամված են հաշմանդամության սայլակներին եւ գրեթե լիովին կաթվածահար վիճակում են, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Japan renovated its parliament chamber to be wheelchair accessible for its first 2 lawmakers with severe disabilities, Yasuhiko Funago and Eiko Kimura. People cheered as they took their places. pic.twitter.com/liEyWQMa5K