Իլինոյսում մարդատար գնացքը մխրճվել Է ռելսերին կանգնած ավտոմոբիլը

ԵՐԵՎԱՆ, 29 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Amtrak ընկերության մարդատար գնացքը հուլիսի 28-ին մխրճվել Է ռելսերին կանգնած ավտոմոբիլը Չիկագո քաղաքից (Իլինոյսի նահանգ) դեպի հարավ: Այդ մասին հաղորդվում Է ընկերության Twitter-ում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Ինչպես նշել են Amtrak-ում, տուժածների մասին տեղեկատվություն առայժմ չի ստացվել, գնացքում եղել Է 297 ուղեւոր, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

An @Amtrak passenger from Illini Train 393 sent us these images of a train after it appears to have hit a vehicle on the tracks. The train is currently stopped between Homewood and Kankakee, per @AmtrakAlerts. Emergency responders en route. pic.twitter.com/wkiTAnblPj