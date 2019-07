Diplomatic World ամսագրում լույս է տեսել Բելգիայում ՀՀ դեսպան Թաթուլ Մարգարյանի հոդվածը

ԵՐԵՎԱՆ, 16 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Diplomatic World եվրոպական հեղինակավոր ամսագրի ընթացիկ 60-րդ համարում հրապարակվել է Բելգիայի Թագավորությունում ՀՀ դեսպան Թաթուլ Մարգարյանի՝ Armenia… Where Europe Ends or rather Starts (Հայաստան... Ուր վերջանում կամ ավելի ճիշտ՝ սկսվում է Եվրոպան) խորագրով հոդվածը:

Ինչպես «Արմենպրես»-ին տեղեկացրին ՀՀ ԱԳՆ-ից, հոդվածում դեսպան Մարգարյանը հակիրճ ներկայացրել է Հայաստանի՝ առաջին քրիստոնյա պետության բազմադարյա պատմությունը, հարուստ ազգային մշակույթը, գեղատեսիլ բնաշխարհը:

ՀՀ դեսպանը պատմել է նաև մեր երկրի ներքաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքի վերջին զարգացումների և հեռանկարների մասին, ներկայացրել Հայաստանի տնտեսական առաջնայնությունները, տնտեսության ավանդական և նոր բնագավառները, գործարար միջավայրի և ներդրումային դաշտի հնարավորություններն, ինչպես նաև զբոսաշրջային գրավչությունը:

Դեսպանը համառոտ անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններին, մասնավորապես՝ Եվրոպական Միության հետ հարաբերություններին և համագործակցության հեռանկարներին: