ԱՄՆ-ի Առափնյա պահապնությունը 7 տոննա կոկաին Է առգրավել Հրավային Ամերիկայի արեւմտյան ափի մոտ

ԵՐԵՎԱՆ, 12 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի առափնյա պահպանությունը 232 միլիոն դոլար արժողությամբ 7 տոննա կոկաին Է առգրավել Հարավային Ամերիկայի ափի մոտ: Գործողության տեսագրությունը, որն իրականացվել Է հունիսի 18-ին, հուլիսի 11-ին հրպարակվել Է այդ ծառայության Twitter-ում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Առափնյա պահպանության՝ հուլիսի 11-ին տարածված մամուլի տեղեկագրում նշված Է, որ միայն 2019 թվականի մայիսից մինչեւ հուլիս Խաղաղ օվկիանոսի ջրերում կալանվել եւ առգրավվել Է 569 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարի 17 տոննա կոկաին եւ 400 կիլոգրամից ավելի մարիխուանա, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

