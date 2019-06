Հոլիվուդյան դերասանները պիես են ներկացացրել Մյուլլերի զեկույցի մոտիվներով. New York Post

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ՀՈՒՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հոլիվուդյան աստղերը, որոնց թվում՝ Ալիսա Միլանո Զաքարի Քուինտոն եւ Մայքլ Շեննոն, պիես են խաղացել 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին «Ռուսաստանի միջամտության» վերաբերյալ ԱՄՆ-ի հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցի մոտիվներով: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է New York Post թերթը:

Հրատարակության տվյալներով՝ «Հետաքննություն. ճշմարտության որոնում տասը գործողությամբ» (The Investigation: A Search for the Truth in Ten Acts) վերտառությամբ պիեսը ուղիղ եթերով հեռարձակվել Է 21:00-ին (Երեւանի ժամանակով 5:00-ին): Կայքում, որտեղ զետեղված Է պիեսը, նշվում Է, որ սցենարիստը Ռոբերտ Շենքանն Է:

Ավելի վաղ տեղեկացվել Էր, որ Հոլիվուդի աստղերը, որոնց թվում՝ Ռոբերտ Դե Նիրոն եւ Լոուրենս Ֆիշբոռնը, եւ գրող Սթիվեն Քինգը, նկարահանվել են հակառուսական տեսանյութում, որտեղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին մեղադրել են Ռուսաստանի հետ նախահամաձայնության մեջ, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: