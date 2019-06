Իրանը ցուցադրել Է ամերիկյան խոցված անօդաչուի բեկորները

ԵՐԵՎԱՆ, 21 ՀՈւՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների զորակազմի ռազմաօդային ուժերը հունիսի 21-ին լրագրողներին ցուցադրել են այն թռչող սարքի բեկորները, որոնք, ինչպես պնդվում Է, Իրանի օդային տարածությունում խոցված ամերիկյան անօդաչուի բեկորներն են: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է Tasnim գործակալությունը:

Այն իր կայքում հրապարակել Է լուսանկարներ, որոնցում երեւում են ինչ-որ սարքի բեկորներ եւ ֆյուզելյաժի մասեր: Հունիսի 21-ին ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար Աբաս Արաքչին հեռախոսով կապվել Է Թեհրանում Շվեյցարիայի դեսպանի հետ եւ վճռական բողոք հայտնել Վաշինգտոնին երկրի օդային տարածք ամերիկյան անօդաչուի ներխուժման կապակցությամբ, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

#Iran puts to show the sections of #US military drone that was shot down in #Iranian territorial waters pic.twitter.com/89qMJDDSsS