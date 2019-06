Թրամփը NYT-ից պահանջել Է բացահայտել ՌԴ-ի դեմ կիբեռգրոհների մասին հոդվածի աղբյուրները

ԵՐԵՎԱՆ, 18 ՀՈՒՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը պահանջել Է, որ New York Times (NYT) թերթը հայտնել իր աղբյուրները Ռուսաստանի Էներգահամակարգի վրա ԱՄՆ-ի հաճախացած գրոհների վերաբերյալ հոդվածից հետո, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:«Ռուսաստանի Էներգահամակարգի վրա ԱՄՆ-ի գրոհների սաստկացման վերաբերյալ New York Times-ի նյութը ստահոդ նորություններ են, եւ անկման մեջ գտնվող New York Times-ը գիտի այդ մասին: Նրանք պետք Է անհապաղ բացահայտեն իրենց աղբյուրները, որոնք, եթե դրանք ընդհանրապես գոյություն ունեն, ինչին ես կասկածում եմ, կեղծ են»,- գրել Է Թրամփն իր Twitter-ում:Նա հավելել Է, որ թերթը «պետք Է լիովին հաշիվ տա», հաղորդել Է «Ինտերֆաքս»-ը: