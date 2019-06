Visa-ն, Uber-ը եւ այլ խոշոր ընկերություններ 10-ական մլն դոլար կներդնեն Facebook-ի նոր գաղտնարժույթի համար

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ՀՈՒՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Visa Inc., Mastercard Inc եւ PayPal Holding Inc. վճարային համակարգերի գործարկուները, Uber Technologies Inc.-ը, որը տաքսու պատվերի եւ կերակրի առաքման ծառայություններ Է մատուցում, եւ մի շարք այլ խոշոր ընկերություններ պաշտպանել են Facebook-ի նոր գաղտնարժույթը, որն իտնտերնետ-հսկան պլանավորում Է ներկայացնել հաջորդ շաբաթ եւ կիրառել հաջորդ տարի, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:Ֆինանսների եւ Էլեկտրոնային առեւտրի բնագավառում մասնագիտացած ընկերությունները, վենչուրային կապիտալիստները հեռահաղորդակցական ֆիրմաները մոտավորապես 10-ական միլիոն դոլար են ներդնում կոնսորցիումում, որը կկառավարի Libra անվանումն ստացած գաղտնարժույթը, գրել Է The Wall Street Journal-ը՝ վկայակոչելով իրազեկ աղբյուրներ:Նոր արժույթի օգտատերերը կկարողանան դրանով վճարել՝ գնումներ իրականացնելով Facebook-ում եւ Համացանցի կայքերում, ինչպես նաեւ արժույթն ուղարկել միմյանց:Մի շարք գործընկերների հետ բանակցությունները շարունակվում են, եւ կոնսորցիումի վերջնական կազմը կարող Է փոփոխվել: Այս պահին Facebook-ին պաշտպանել Է ավելի քան տասն ընկերություն, հաղորդել «Ինտերֆաքսը»: