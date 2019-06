Թրամփը գովազդել Է իր մասին գրված նոր գիրքը



ԵՐԵՎԱՆ, 11 ՀՈւՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն ամերիկացիներին խորհուրդ Է տվել ընթերցել իր մասին նոր գիրքը, որը գրել են նրա ծանոթները, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Հենց նոր լույս Է տեսել նոր գիրք՝ «The Real Deal, My Decade Fighting Battles and Winning Wars With Trump»-ը («Գերազանց գործարք: Թրամփի հետ ճակատամարտերի ու հաղթանակների իմ տասը տարին»): Այն հիանալի Է: Գիրքը գրել են երկու մարդ, որոնք շատ խելացի են եւ ինձ լավ են ճանաչում՝ Ջորջ Սորիալը եւ Դեմիեն Բեյթսը, ի տարբերություն այն գրքերի, որտեղ հեղինակը պատկերացում իսկ չուներ՝ ով եմ ես»,-գրել Է նա Twitter-ում:

«Բավականություն ստացեք ընթերցումից»,-հավելել Է Թրամփը:

Սորիալը Trump Organization-ում աշխատել Է ավելի քան տասը տարի եւ ընկերությունից հեռացել Է 2017 թվականին, որպեսզի իրեն նվիրի այս գիրքը գրելու աշխատանքին: Բեյթսը լրագրող Է եւ խմբագիր:

ԱՄՆ-ում գիրքը վաճառքում հայտնվել Է հունիսի 11-ին, հաղորդել Է «Ինտերֆաքս»-ը: