На полигоне «Камхуд» ЮВО в Армении прошел этап военно-патриотической игры «Зарница»

На высокогорном полигоне «Камхуд» российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, прошел этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».

В роли судей соревнования выступили военнослужащие - инструкторы соединения по физической подготовке и спорту, а безопасность в местах проведения конкурсов обеспечили военные полицейские.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, участники состязались в конкурсах «Визитная карточка и эмблема команды», «Меткий стрелок», «Строевая подготовка», «Химическая защита», «Марш-бросок», «Силовая подготовка» и «Санитарные посты».

Победители награждены переходящим кубком, а участники, занявшие 2 и 3 место, поощрены грамотами.

Завершилась игра показом динамического двустороннего тактического «боя» двух мотострелковых взводов с применением средств имитации, маскировки, современных образцов вооружения и экипировки, комплексов разведки и беспилотной авиации, аэромобильных групп и вертолетов армейской авиации.

«Проведение военно-спортивной игры «Зарница» формирует у выпускников школ и студентов навыки быстрой реакции в нестандартных ситуациях, укрепляет физическую выносливость при выполнении армейских нормативов, что является подготовкой к начальной военной подготовке будущих призывников», – прокомментировал командир соединения полковник Владимир Елканов.

В игре приняли участие около 100 человек из числа членов семей военнослужащих, школьники, юнармейцы и студенты профессиональных и высших учебных российско-армянских заведений в возрасте от 14 до 17 лет.