Թույլ մի տվեք այս հակահայկական ռասիզմին հաղթել. CNN-ի հաղորդավարն «Արսենալ»-ի երկրպագուներին կոչ է արել կրել Մխիթարյանի անունով մարզաշապիկներ

ԵՐԵՎԱՆ, 29 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Բրիտանացի լրագրող, ամերիկյան CNN հեռուստաալիքի հաղորդավար Պիրս Մորգանը կոչ է արել Լոնդոնի «Արսենալ»-ի երկրպագուներին չենթարկվել սպառնալիքներին և Հենրիխ Մխիթարյանի անունով մարզաշապիկներ կրել:

«Անհավատալի է. «Արսենալ»-ի յուրաքանչյուր երկրպագու պետք է կրի Հենրիխ Մխիթարյանի անունով մարզաշապիկ այսօրվա խաղի ժամանակ և անդադար վանկարկի նրա անունը: Թույլ մի տվեք, որ այս հակահայկական ռասիստները հաղթեն», - «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ, Twitter-ում գրել է Մորգանը:

Unbelievable. Every Arsenal fan should wear a @HenrikhMkh shirt tonight & constantly chant his name. Don’t let these anti-Armenian racists win. https://t.co/3jsPFOt2S8